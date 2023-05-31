واشنطن: مناورة "عدوانية" لمقاتلة صينية قرب طائرة عسكرية أمريكية

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أن طائرة مقاتلة صينية نفذت مناورة "عدوانية بلا داعٍ" بالقرب من طائرة عسكرية أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في بيان إن "الطائرة الصينية من طراز جيه-16 نفذت مناورة، الأسبوع الماضي، وأجبرت طائرة أمريكية من طراز آر.سي-135 على التحليق في وضع اضطراب ناتج عن خلخلة الهواء.