واشنطن تدعو بكين لوقف الأعمال "الاستفزازية" في بحر الصين الجنوبي

يأتي البيان قبل يومين من استضافة الرئيس جو بايدن نظيره الفيليبيني فرديناند ماركوس الابن في البيت الأبيض.

والحادث الذي وقع قبالة جزر سبراتلي الأحد هو الأخير في سلسلة طويلة من الحوادث بين الصين والفلبين في الممر المائي المتنازع عليه.

وتؤكد بكين سيادتها على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبًا، متجاهلة حكمًا دوليًا بأن ذلك ليس له سند قانوني.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية إن السفينتين الفلبينيتين "اقتحمتا" المنطقة من دون إذن الصين.

وقالت المتحدثة ماو نينغ: "حمت سفينة خفر السواحل الصينيين السيادة الإقليمية للصين والنظام البحري، بما يتماشى مع القانون، مع اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب لتجنب الاصطدام".

لكن نظيرتها الفيليبينية تيريسيتا دازا اتهمت الطاقم الجمعة بتعريض طاقم مالاباسكوا "لخطر كبير" وأصرت على أن بلادها ستواصل تسيير دوريات في "مياهها الخاصة".

جاء الحادث غداة استضافة ماركوس وزير الخارجية الصيني تشين غانغ لإجراء محادثات في مانيلا بهدف نزع فتيل التوترات في الممر المائي.

وكان ماركوس قد شدد على أنه لن يدع الصين تصادر حقوق الفليبين في البحر، وتقارب مع الولايات المتحدة وهو يسعى إلى تعزيز العلاقات الدفاعية معها.

وأثار هذا التحول قلق الصين التي اتهمت واشنطن بمحاولة دق إسفين بين بكين ومانيلا.

وقال الرئيس الفيليبيني إنه سيناقش مع بايدن "الحاجة إلى تخفيف حدة الخطاب" بشأن بحر الصين الجنوبي وتايوان وكوريا الشمالية.