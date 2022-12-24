أوكرانيا.. 5 قتلى و20 جريحا إثر قصف روسي على خيرسون

دان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، ما اعتبره "عملًا إرهابيًا روسيًا" هدفه "تخويف" الأوكرانيين، إثر قصف استهدف وسط مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، أودى بحياة خمسة أشخاص وجرح عشرين آخرين.

وقال زيلينسكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "السبت صباحًا عشية عيد الميلاد في وسط المدينة.. ليست منشآت عسكرية.. ليست حربًا وفق ما هو متعارف عليه.. هو إرهاب وقتل للتخويف والتلذذ" بالقتل.

وأودى هذا القصف بحياة "خمسة أشخاص على الأقل وجرح 20 آخرين"، بحسب نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، كيريلو تيموشنكو.