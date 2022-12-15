انقطاع الكهرباء "بشكل كامل" عن مدينة خيرسون الأوكرانية جرّاء قصف روسي

وقال يانوشيفيتش عبر تطبيق "تيليغرام"، الخميس، إن "الكهرباء مقطوعة بشكل كامل عن خيرسون"، مضيفًا أن "قصفًا قويًا لموقع بنية تحتية أساسية يتواصل" في أحد أحياء هذه المدينة الكبرى الواقعة في جنوب البلاد، والتي حرّرتها القوات الأوكرانية من القوات الروسية الشهر الماضي.