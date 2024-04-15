ما دلالات زيارة المستشار الألماني شولتس إلى الصين؟

تحمل زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى العاصمة الصينية بكين، العديد من الملفات، التي تتعلق بمصالح ألمانيا والاتحاد الأوروبي مع الصين، في ظل ما تراه برلين، التي تقود الاتحاد الأوروبي، بضرورة إعادة صياغة علاقاتها مع "التنين" الصيني، الذي بات يطلق عليه دوليًا "مصنع العالم".

كما تشمل الملفات البحث عن الحياد فيما يخص أي حرب تجارية بين بكين وواشنطن، بعد أن تضررت أوروبا من الحرب الروسية الأوكرانية، ووضوح التخلي الأمريكي حتى باتت "القارة العجوز" في مواجهة مع روسيا.