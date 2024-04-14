عوامل اقتصادية وسياسية تدفع الدول الأوروبية للاقتراب من الصين

تدفع عوامل اقتصادية وسياسية الدول الأوروبية للاقتراب من الصين، يتمثل أبرزها بالتعافي الاقتصادي البطيء والخوف من عدوان روسي، واحتمالية فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

ومن المقرر أن يصل المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، إلى الصين في جولة مدتها ثلاثة أيام، لإعادة الترابط الاقتصادي مع بكين، حيث سيلتقي بالزعيم الصيني شي جين بينغ، يوم الثلاثاء المقبل.

وفي مايو المقبل، يتوجه الزعيم الصيني إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق دبلوماسيين هناك، لتتويج سلسلة من الأحداث والاحتفالات بمناسبة مرور 60 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن تركز المحادثات في باريس على التجارة، عقب ترحيب بكين الحافل بماكرون العام الماضي.

وفي نوفمبر الماضي، سمحت الصين لمواطني أكبر 5 اقتصادات في الاتحاد الأوروبي بالسفر إليها دون تأشيرة، وتوسع منذ ذلك الحين ليشمل 6 دول أوروبية إضافية، لا تعتبر الولايات المتحدة من ضمنها.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن الصين أعادت السماح بواردات لحوم البقر الإيرلندية، في يناير الماضي، بعد أن تم تعليقها العام الماضي لأسباب صحية، ورفعت الحظر المفروض عام 2018 على لحم الخنزير البلجيكي.

واعتبرت "وول ستريت جورنال" أن هذا الأمر يشكل نقطة تحول، ففي غضون بضعة أشهر فقط، أطلق الاتحاد الأوروبي 4 تحقيقات في دعم الصين لمصنعي القطارات وتوربينات الرياح والألواح الشمسية والمركبات الكهربائية، في محاولة للحد من طوفان الواردات الصينية الرخيصة.

ويدفع الاتحاد الأوروبي الشركات الأوروبية لتقليل اعتمادها على مواد خام معينة من الصين، بحسب الصحيفة، التي لفتت إلى استجابة الحكومات الأوروبية لدعوات واشنطن بهدف عزل الصين عن تقنيات تصنيع الرقائق المتقدمة.