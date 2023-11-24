الصين تدعو أوروبا إلى التعاون دون "تسييس كل شيء"‎

دعت الصين الدول الأوروبية إلى عدم التردد في التعاون معها، وإلى التخلص من "تسييس كل شيء".

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الجمعة، في بكين مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، إن أوروبا يجب ألا تخشى من التعاون مع الصين بسبب المنافسة.

وردًا على سؤال عن موقف الصين من علاقاتها مع أوروبا، قال وانغ: "موقف الصين واضح، سنلتزم بدعمنا للاستقلال الإستراتيجي لأوروبا".

وكولونا في زيارة لبكين، حيث التقت في وقت سابق برئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ وناقشت معه مجموعة من الملفات منها إعادة توازن العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وواجهت الصين، التي تمر حاليًا بمشكلات تجارية مع الاتحاد الأوروبي، انتقادات بسبب قوانينها المتعلقة بالشركات الأجنبية التي وصفت بأنها تفتقر للشفافية.

وقال وانغ: "سنستمع إلى مطالب الشركات الأوروبية ونحل مشكلات المستثمرين الأجانب في الصين بجدية".

وتعهد المسؤولون الأوروبيون، مرارًا، بتقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين في القطاعات الحيوية.

وقال وانغ: "بالطبع سيكون هناك تنافس في التعاون، ولكن لا يجب أن نخشى من التعاون بسبب التنافس. إن أكبر خطر يجب علينا التخلص منه هو الغموض الذي جاء به تسييس كل شيء"، مضيفًا أن الاعتمادية التي يجب الحد منها سريعًا هي التي تنطوي على سياسات الحماية.