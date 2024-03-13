"سيرتد عليكم".. الصين تحذر أمريكا بشأن حظر تيك توك

حذرت بكين الأربعاء الولايات المتحدة، من أن الحظر المقترح على تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو المملوك للصين تيك توك "سيرتد حتمًا عليها".

ويصوت مجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق الأربعاء، على مشروع قانون من شأنه إرغام التطبيق على قطع علاقاته بمالكه الصيني تحت طائلة الحظر في الولايات المتحدة، بحسب وكالة "فرانس برس".

والتشريع أكبر تهديد حتى الآن لتطبيق مشاركة الفيديو الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، فيما أثار مخاوف لدى الحكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.

وقبيل التصويت أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين الحظر المحتمل.

وقال "على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد دليلا أبدا على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأمريكي، إلا أنها لم تتوقف عن قمع تيك توك".

وأضاف أن "هذا النوع من السلوك المتنمر الذي لا يمكنه الفوز في منافسة عادلة يعطل النشاط التجاري الطبيعي للشركات، ويضر بثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار، ويضر بالنظام الاقتصادي والتجاري الدولي الطبيعي".

ورأى وانغ أن "في النهاية، سيرتد هذا حتما على الولايات المتحدة نفسها".