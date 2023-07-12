في ختام قمة فيلنيوس.. "الناتو" يحذر من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط

حذر حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في ختام قمّته التي تستضيفها فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، من مخاطر "عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا"، مؤكدا أن ذلك يؤثر بشكل مباشر على أمن الحلف وشركائه.

وقال الحلف، في بيان القمّة الختامي واطلع "إرم نيوز" عليه، إن "منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية"، مشددًا حرصه على تعزيز قنوات التواصل "مع شركائنا القدامى في الحوار المتوسطي ومبادرة إسطنبول للتعاون".

وأعلن الحلف عزمه رفع مستوى التواصل مع المنظمات الإقليمية ذات الصلة، مثل الاتحاد الأفريقي ومجلس التعاون الخليجي، مبينًا أنه يُنفذ حزما من بناء القدرات الدفاعية للأردن والعراق وموريتانيا وتونس.