حلف الأطلسي يعبر عن قلقه من أنشطة إيران

عبّر حلف شمال الأطلسي، اليوم الثلاثاء، عن بالغ قلقه مما وصفها بـ"الأنشطة الخبيثة" الإيرانية داخل أراضي الدول الأعضاء، ودعا طهران إلى وقف دعمها العسكري لروسيا والذي يتضمن توريد طائرات مسيرة.

وقال الناتو: "ندعو إيران لوقف دعمها العسكري لروسيا، ولا سيما نقلها للطائرات المسيرة المستخدمة لمهاجمة البنية التحتية الحيوية، مما تسبب في خسائر مدنية واسعة النطاق".

وأضاف الحلف الذي يضم 31 عضوًا في بيان ختامي بعد قمة عقدها في ليتوانيا: "نعبر عن قلقنا البالغ إزاء أنشطة إيران الخبيثة داخل أراضي الحلفاء".