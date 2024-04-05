قتلى وجرحى بقصف روسي على زابوريجيا الأوكرانية

وأعلن مصدر عسكري أوكراني، اليوم الجمعة، أن بلاده تمكنت في "عملية خاصة" من تدمير "ست طائرات عسكرية روسية على الأقل" في قاعدة جوية في منطقة روستوف-أون-دون، جنوب غرب روسيا، في حين تتعرّض مدينة رئيسية في الشرق الأوكراني "لقصف متواصل" مع تكثيف الجيش الروسي ضرباته "ردّا" على هجمات كييف.

وكانت روسيا قد أعلنت، في وقت سابق، إسقاط 53 مسيّرة أوكرانية حلّقت في الليل فوق أراضيها.

وفي منطقة دونباس الشرقية في أوكرانيا، تتعرّض تشاسيف يار، وهي آخر مركز مهمّ قبل مدينة كراماتورسك الكبيرة، لـ"قصف متواصل" من الجيش الروسي، بحسب ما أعلن رئيس إدارتها العسكرية.

وكان مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية قد أفاد بأن جهاز الأمن (اس بي يو) والجيش الأوكرانيين نفّذا "عملية خاصة" طالت قاعدة في مدينة موروزوفسك بمنطقة روستوف الحدودية، جنوب روسيا.

وكشف المصدر عن "تدمير ست طائرات عسكرية على الأقل، وإلحاق أضرار بالغة بثماني غيرها".

وأعلن حاكم منطقة روستوف، فاسيلي غولوبيف، عبر "تلغرام"، إصابة ثمانية أشخاص بانفجار ذخائر كانت في إحدى المسيّرات.