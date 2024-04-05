روسيا.. أدلة في هواتف مهاجمي "كروكوس" تكشف صلتهم بأوكرانيا (فيديو)

يُظهر مقطع فيديو قالت لجنة التحقيق الروسية إنها عثرت عليه في هواتف مهاجمي مبنى "كروكوس سيتي هول" في العاصمة موسكو، صلة بين منفذي الهجوم وأوكرانيا.

ويحتوي الفيديو على "صور لأشخاص يرتدون ملابس مموهة مع العلم الأوكراني على خلفية منازل مدمرة وطابع بريدي أوكراني".

وأكدت اللجنة أن تلك "البيانات قد تشير إلى وجود صلة بين العمل الإرهابي المرتكب والعملية العسكرية الخاصة (الحرب في شرق أوكرانيا)".

وفي الـ22 من شهر آذار/مارس الماضي، شنت مجموعة مكونة من 4 أشخاص يحملون الجنسية الطاجيكية ويتبعون لتنظيم" داعش خراسان"، هجومًا على قاعة حفلات داخل مبنى "كروكوس".

وظهرت في الفيديو، الذي نشرته اللجنة الروسية، صور لمبنى "كروكوس" وطرق الوصول إليه، أرسلها منسق الهجوم للمجموعة المنفذة".