إعصار قوي يضرب جنوبي الصين وإخلاء بلدة بالكامل (فيديو)
ضربت عاصفة من الأمطار الغزيرة جنوبي الصين، الخميس، مصحوبة بالبَرَد ورياح تقترب من قوة الإعصار.
ونقلت "رويترز" عن وسائل إعلام صينية أن الأمطار أدت إلى إخلاء بلدة بأكملها يسكنها أكثر من 1700 شخص في إقليم قوانغدونغ.
وأفادت التقارير نقلا عن السلطات المحلية بأن حافلات وطائرات هليكوبتر نقلت جميع سكان بلدة جيانغوان في منطقة شاوقوان إلى بر الأمان مع وصول فيضانات جديدة.
وانقطعت خطوط الكهرباء وتعطلت شبكات الهاتف المحمول في جميع أنحاء المنطقة، حيث تسببت الأمطار في وقوع انهيارات طينية خطيرة وغمرت المنازل ودمرت الجسور.
وتداولت حسابات على "إكس" خلال اليومين الماضيين مقاطع فيديو تظهر الآثار المدمرة للعواصف المطرية على إقليم قوانغدونغ في الصين.
والعواصف الأخيرة، التي أودت بحياة أربعة أشخاص على الأقل، ناجمة عن ظاهرة النينو المناخية ومرتفع مداري أقوى من المعتاد، وهو نظام ضغط مرتفع شبه دائم ينتشر شمال خط الاستواء.
وقال مسؤولو الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة المرتفعة المرتبطة بالظاهرة اجتذبت المزيد من الهواء المحمل بالرطوبة من بحر الصين الجنوبي وحتى من مناطق بعيدة مثل خليج البنغال، ما أدى إلى المزيد من الأمطار والرياح.