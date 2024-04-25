إعصار قوي يضرب جنوبي الصين وإخلاء بلدة بالكامل (فيديو)

والعواصف الأخيرة، التي أودت بحياة أربعة أشخاص على الأقل، ناجمة عن ظاهرة النينو المناخية ومرتفع مداري أقوى من المعتاد، وهو نظام ضغط مرتفع شبه دائم ينتشر شمال خط الاستواء.

وقال مسؤولو الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة المرتفعة المرتبطة بالظاهرة اجتذبت المزيد من الهواء المحمل بالرطوبة من بحر الصين الجنوبي وحتى من مناطق بعيدة مثل خليج البنغال، ما أدى إلى المزيد من الأمطار والرياح.