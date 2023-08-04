أحوال جوية قاسية وأعاصير.. تحذيرات صينية من فيضان مياه الأنهار

حذر إقليم هيلونغجيانغ الصيني، اليوم الجمعة، من فيضان مياه الأنهار وسط أحوال جوية قاسية وأعاصير، إذ ضربت عواصف مدنًا منها هاربين، عاصمة الإقليم التي تغمرها المياه بالفعل، وذلك في الوقت الذي تحول فيه الأمطار الناجمة عن إعصار وجهتها إلى شمال شرق الصين.

وإقليم هيلونغجيانغ المنتج للحبوب، هو أحدث منطقة يضربها الإعصار دوكسوري، الذي تسبب في وفيات ونزوح الآلاف، ووضع أنظمة مواجهة الكوارث في الصين أمام اختبار بعدما اجتاح بكين ومدنًا مجاورة منذ وصوله إلى اليابسة في الجنوب قبل أسبوع.