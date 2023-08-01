11 قتيلًا على الأقل و27 مفقودًا في فيضانات بكين

قضى ما لا يقل عن 11 شخصًا وفقِد 27 آخرون جرّاء الأمطار الغزيرة التي انهالت على العاصمة الصينية بكين وجوارها منذ يوم السبت، على ما أظهرت حصيلة جديدة أوردتها اليوم الثلاثاء، محطة "سي سي تي في" التلفزيونية العامة.

وذكرت المحطة، أن "الأمطار الغزيرة أدت إلى مقتل 11 شخصًا فيما اعتبر 27 في عِداد المفقودين". ومن بين القتلى، عامل إغاثة كان يشارك في عمليات الإنقاذ.