11 قتيلًا على الأقل و27 مفقودًا في فيضانات بكين
قضى ما لا يقل عن 11 شخصًا وفقِد 27 آخرون جرّاء الأمطار الغزيرة التي انهالت على العاصمة الصينية بكين وجوارها منذ يوم السبت، على ما أظهرت حصيلة جديدة أوردتها اليوم الثلاثاء، محطة "سي سي تي في" التلفزيونية العامة.
وذكرت المحطة، أن "الأمطار الغزيرة أدت إلى مقتل 11 شخصًا فيما اعتبر 27 في عِداد المفقودين". ومن بين القتلى، عامل إغاثة كان يشارك في عمليات الإنقاذ.
ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ، الثلاثاء، كل المقاطعات إلى بذل "قصارى الجهود" لإنقاذ "المفقودين أو المحاصرين" و"معالجة المصابين ومواساة عائلات الضحايا والتقليل بقدر الإمكان من حجم الخسائر"، التي تسببت فيها أمطار غزيرة على الأجزاء الشمالية من البلاد.
وتضرب العاصفة "دوكسوري" ،التي كانت إعصارًا قبل أن تتراجع قوتها، الصين من الجنوب الشرقي وصولًا إلى الشمال منذ الجمعة، عندما بلغت اليابسة في إقليم فوجيان الشرقي بعد مرورها بالفيليبين المجاورة.
وبدأت أمطار غزيرة تنهال على العاصمة بكين والمناطق المجاورة لها السبت.
في غضون 40 ساعة فقط، سجِّل في العاصمة الصينية هطول أمطار يكافِئ معدل شهر تموز/يوليو كاملًا.
وكانت حصيلة أخرى نشرت الاثنين، أشارت إلى سقوط قتيلين في منطقة مينتوغو شبه الجبلية في غرب البلاد وهي من أكثر المناطق تأثرًا بالأحوال الجوية هذه.
وتقوم مروحيات عسكرية بتوفير المؤن والأغطية لركاب قطارات علقوا في هذه المنطقة بسبب الأحوال الجوية السيّئة على ما أوضح التلفزيون.