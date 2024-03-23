أول رد أوكراني على الاتهامات الروسية بشأن هجوم موسكو

رفضت كييف "الادعاءات الروسية" بوجود صلة بين أوكرانيا ومنفذّي الهجوم على صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو الذي أسفر عن مقتل 115 شخصا على الأقل.

وبعدما أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي توقيف منفّذي الهجوم الذين حاولوا الفرار إلى أوكرانيا، قال المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك على منصة "إكس" إن "الروايات التي تقدّمها الأجهزة الخاصة الروسية في ما يتعلق بأوكرانيا غير مقبولة وسخيفة"، بحسب فرانس برس.