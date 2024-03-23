شاهد.. لحظة بدء الهجوم المسلح الدموي في موسكو (فيديو)
انتشرت مقاطع فيديو، عقب الهجوم المسلح الدموي، الذي استهدف مركزاً تجارية وقاعة للحفلات الموسيقة في العاصمة الروسية موسكو، تظهر لحظة بدء الهجوم وإطلاق الرصاص على المتواجدين.
وأظهر أحد المقاطع أشخاصاً يرتدون زياً عادياً يدخلون المركز التجاري وهم يطلقون الرصاص على المتواجدين في المركز الذي كان يعج بالمتسوقين والزوار.
ويظهر في مقطع آخر عشرات الأشخاص وهم يحاولون الهرب وتفادي الرصاص الذي يطلقه المهاجمون، فيما يسمع في المقطع صوت إطلاق النار، وسط حالة من الهرج والمرج والذعر.
وكان مسلحون قد اقتحموا قاعة للأفراح الموسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو وقتلوا 62 شخصاً على الأقل وأصابوا العشرات بالرصاص، في حصيلة أولية قابلة للزيادة، بحسب السلطات.