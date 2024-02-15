أوستن يبحث مع ستولتنبرغ دور الناتو في ضمان أمن الحلف

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مع الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، باتصال هاتفي دور الناتو في ضمان الأمن بمناطق الحلف.

وبحسب تصريح أدلى به متحدث وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بات رايدر، فإن أوستن تحدث مع ستولتنبرغ الأربعاء، قبل اجتماع وزراء دفاع الناتو، المقرّر عقده اليوم الخميس في العاصمة البلجيكية بروكسل، وفق وكالة الأناضول.

وناقش الجانبان نتائج اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية حول أوكرانيا، الذي عُقِد في نطاق اجتماع وزراء دفاع الناتو، والدور الحاسم الذي يلعبه الناتو في ضمان الأمن عبر الأطلسي.

كما بحَثا أولويات اجتماع وزراء الدفاع لتعزيز الأمن عبر الأطلسي في الاجتماع المرتقب الخميس، إضافة إلى قمة الناتو المنتظر عقدها بواشنطن في يوليو/تموز المقبل.