الناتو: سننفق 380 مليار دولار على الدفاع

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، إن 18 دولة من الحلف ستنفق ما يصل إلى 2% من ناتجها المحلي الإجمالي خلال 2024 على الدفاع.

وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي في بروكسل، أن الدول الأوروبية الأعضاء في التحالف العسكري ستستثمر إجمالًا 380 مليار دولار في الدفاع هذا العام.

يأتي ذلك في وقت أثارت فيه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول "الناتو"، شكوكًا بشأن مستقبل الحلف، إن فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان ترامب صرَّح بأنه سيشجع روسيا على أن تفعل ما تريده لأي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي "لا تدفع ما يكفي لميزانية الحلف".

