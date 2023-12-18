"نجّار" يصنع الحدث.. للمرة الأولى اليمين المتطرف يفوز برئاسة مدينة ألمانية

فاز حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف للمرة الأولى برئاسة بلدية مدينة، وفق ما أظهرت نتائج أولية.

وتعدّ هذه سابقة أولى من نوعها، يفوز فيها هذا الحزب اليميني الشعبوي في انتخابات لشغل منصب العمدة في مدينة ألمانية، إذ تصدَّر تيم لوخنر، الذي يعمل نجارًا، قائمة الفائزين في جولة الإعادة لانتخابات بلدية مدينة بيرنا التي يبلغ عدد سكانها نحو 40 ألف نسمة وتقع في ولاية ساكسونيا الشرقية، في إنجاز جديد للحزب المناهض للهجرة الذي تشير استطلاعات الرأي إلى ارتفاع شعبيته.

ويأتي هذا الفوز بعد أيام من تصنيف وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" في ولاية ساكسونيا على أنه منظمة متطرفة، مشيرة إلى خطابه المناهض للمهاجرين وجهوده لتقويض الديمقراطية.

وأظهرت نتائج أولية أن لوخنر الذي لا ينتمي للحزب لكنه يؤيده حصل على 38,5 في المئة من الأصوات.

وأشادت الرئيسة المشاركة للحزب أليس فيديل في منشور على منصة أكس بالفوز ووصفته بأنه "نتيجة تاريخية".