بعد زالجوني.. زيلينسكي يقيل نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان في أوكرانيا

أقال مجلس الوزراء الأوكراني، النائب الأول لوزير الدفاع الفريق ألكسندر بافليوك من منصبه، وفق ما أعلنه ممثل مجلس الوزراء في البرلمان الأوكراني، تاراس ميلنيشوك، عبر قناته على "تليغرام".

وكتب ميلنيشوك: "تم إقالة ألكسندر بافليوك من منصب النائب الأول لوزير الدفاع الأوكراني بسبب نقله إلى وظيفة أخرى"، دون أن يحدد المنصب الجديد لذي انتقل إليه بافليوك.

وفي وقت سابق، أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، ولم يتم تعيينه في منصب آخر حتى الآن.

كذلك، أقيل سيرغي شابتالا من منصب رئيس الأركان العامة، في وقت سابق، وقام زيلينسكي بتعيين أناتولي بارجيليفيتش، الذي كان يقود سابقًا قوات الدفاع الإقليمية، خلفًا له.