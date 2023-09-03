الرئيس الأوكراني يتحرك لإقالة وزير الدفاع

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إنه سيطلب من البرلمان هذا الأسبوع إقالة وزير الدفاع أولكسي ريزنيكوف، واختيار رستم أميروف لشغل المنصب.

وجاء إعلان زيلينسكي في الخطاب المسائي المصور، ليمهد الطريق لأكبر تغيير في الجيش الأوكراني خلال الحرب الدائرة مع روسيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022.

وأضاف زيلينسكي: "قررت تغيير وزير الدفاع في أوكرانيا؛ لأن الوزارة بحاجة إلى أساليب جديدة من التفاعل مع الجيش والمجتمع".

ويشغل ريزنيكوف منصب وزير الدفاع منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، ولعب دورا في حصول أوكرانيا على مساعدات عسكرية غربية بمليارات الدولارات لدعم جهودها الحربية. ووصف اتهام وزارته بالفساد بـ "التشهير".