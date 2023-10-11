غضب في فرنسا من منع الحكومة تظاهرات تضامنية مع غزة

أثار قرار الحكومة الفرنسية بمنع التظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني والتضامن مع قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية العنيفة التي تخوضها، ردود فعل واسعة وغاضبة في الأوساط الفرنسية.

وعبرت الجالية المسلمة والعربية عمومًا عن غضبها واستنكارها لمنع تظاهرات مؤيدة للشعب الفلسطيني، والسماح بمظاهرات للجالية اليهودية تأييدًا للإسرائيليين.

وكانت الشرطة الفرنسية قد منعت تظاهرتين مؤيدتين للفلسطينيين، كان مقررًا انطلاقهما يوم الخميس في العاصمة الفرنسية باريس، بحسب ما أفادت الشرطة الفرنسية.