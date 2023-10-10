ماكرون يهاجم إيران وشولتس يدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن رضا إيران عن هجوم حماس على إسرائيل غير مقبول، مضيفًا أن فرنسا تبحث إذا كانت طهران متورطة بشكل مباشر في الأمر.

وقال ماكرون "ليس لدي ما أقوله عن تورط مباشر لإيران لعدم وجود دليل رسمي لدينا، لكن من الواضح أن التصريحات العلنية للسلطات الإيرانية غير مقبولة... ومن المرجح أن حماس حصلت على مساعدة".

وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في هامبورغ "سأظل حذرًا فيما يتعلق بهذا الأمر لحين الحصول على معلومات مخابرات مثبتة".