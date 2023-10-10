ماكرون يهاجم إيران وشولتس يدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن رضا إيران عن هجوم حماس على إسرائيل غير مقبول، مضيفًا أن فرنسا تبحث إذا كانت طهران متورطة بشكل مباشر في الأمر.
وقال ماكرون "ليس لدي ما أقوله عن تورط مباشر لإيران لعدم وجود دليل رسمي لدينا، لكن من الواضح أن التصريحات العلنية للسلطات الإيرانية غير مقبولة... ومن المرجح أن حماس حصلت على مساعدة".
وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في هامبورغ "سأظل حذرًا فيما يتعلق بهذا الأمر لحين الحصول على معلومات مخابرات مثبتة".
من جهته قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه وقادة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا اتفقوا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ويعملون مع العديد من القوى الإقليمية لمحاولة وقف التصعيد.
وأضاف شولتس للصحفيين بعد اتصال هاتفي مع القادة أمس الإثنين، "نقف معًا إلى جانب إسرائيل".
وقال شولتس في هامبورج أثناء زيارة للرئيس الفرنسي ومجموعة من وزرائه "اتفقنا أيضًا على أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها في مواجهة تلك الهجمات الوحشية، وفي الوقت نفسه بالطبع محاولة تجنب المزيد من التصعيد الإقليمي". موضحًا "نحن على اتصال مكثف مع دول عديدة في المنطقة بهذا الشأن".
هذا وأعلن متحدث باسم المدعي العام الاتحادي، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا بدأت تحقيقًا يتعلق بالاشتباه في تورط عناصر من حماس في جرائم قتل وقتل خطأ واحتجاز رهائن.