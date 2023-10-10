تضم أكبر جالية يهودية.. فرنسا تشهد مظاهرات تضامنية مع إسرائيل
احتشد الآلاف في المدن الكبرى في فرنسا، للتعبير عن تضامنهم مع إسرائيل في أعقاب الصراع المستمر مع حماس.
وشهدت فرنسا، موطن أكبر جالية يهودية في أوروبا، العديد من المظاهرات والتجمعات الداعمة لإسرائيل، فضلًا عن مسيرة من أجل فلسطين في ليون، على الرغم من الحظر الذي فرضته السلطات المحلية.
وفي باريس، جرت مسيرة حاشدة في الدائرة السادسة عشرة، ضمت آلاف الأشخاص الذين تجمعوا لإظهار دعمهم لإسرائيل، حيث تؤكد هذه المظاهرة العلاقة القوية بين فرنسا وإسرائيل، ولا سيّما بسبب وجود عدد كبير من السكان اليهود.
وتجمَّع مئات الأشخاص أمام مقاطعة بوش دو رون، حيث تم تنظيم هذا التجمع الصامت والمختصر بناء على طلب المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية الفرنسية (CRIF) في مرسيليا بروفانس، والصندوق الاجتماعي اليهودي المتحد، ومجلس مرسيليا.
وأشعل المتظاهرون الشموع تخليدًا لذكرى الضحايا وناقشوا أمن أماكن العبادة والمراكز المجتمعية اليهودية في مرسيليا.
وفي ستراسبورغ، تجمع ما يقرب من 600 شخص أمام مجلس أوروبا لإظهار دعمهم لإسرائيل.
وضم الحشد عائلات وأعضاء من الجالية اليهودية وسكان ستراسبورغ الذين اجتمعوا للتعبير عن تضامنهم. وانضم المسؤولون المنتخبون، ومن بينهم فابيان كيلر وجين بارسيجيان، إلى المسيرة.
وأشادت الكلمات باستجابة الاتحاد الأوروبي، داعية إلى تغيير النظرة إلى حماس باعتبارها جماعة إرهابية.
المصدر : صحيفة "لوموند" الفرنسية