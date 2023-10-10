تضم أكبر جالية يهودية.. فرنسا تشهد مظاهرات تضامنية مع إسرائيل

احتشد الآلاف في المدن الكبرى في فرنسا، للتعبير عن تضامنهم مع إسرائيل في أعقاب الصراع المستمر مع حماس.

وشهدت فرنسا، موطن أكبر جالية يهودية في أوروبا، العديد من المظاهرات والتجمعات الداعمة لإسرائيل، فضلًا عن مسيرة من أجل فلسطين في ليون، على الرغم من الحظر الذي فرضته السلطات المحلية.

وفي باريس، جرت مسيرة حاشدة في الدائرة السادسة عشرة، ضمت آلاف الأشخاص الذين تجمعوا لإظهار دعمهم لإسرائيل، حيث تؤكد هذه المظاهرة العلاقة القوية بين فرنسا وإسرائيل، ولا سيّما بسبب وجود عدد كبير من السكان اليهود.

وتجمَّع مئات الأشخاص أمام مقاطعة بوش دو رون، حيث تم تنظيم هذا التجمع الصامت والمختصر بناء على طلب المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية الفرنسية (CRIF) في مرسيليا بروفانس، والصندوق الاجتماعي اليهودي المتحد، ومجلس مرسيليا.