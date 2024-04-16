لماذا لا يدافع الغرب عن أوكرانيا كما فعل مع إسرائيل؟

وتعليقًا على طلب كييف ورفض واشنطن، رأى خبراء أن الطلب الذي قدمه زيلينسكي هو مجرد "أحلام يصعب تحقيقها"، فيما رأى آخرون أن "الصراع في أوكرانيا مختلف كون اللاعبين مختلفين، وأي تهور قد يغير وجه العالم إلى الأبد".

وقال الباحث في الصراعات الدولية واستاذ العلوم السياسية إيغور نيستيروف، إن "كييف لا شك من وجهة نظرها ترى أن طلباتها مشروعة كونها تحارب موسكو العدو الأول للغرب".

وأضاف نيستيروف لـ"إرم نيوز": "لطالما سعت كييف لتوريط الدول الغربية وحلف الناتو في الصراع لأنها تدرك أن مواجهة روسيا بطريقة الدعم البعيد لن تجدي نفعًا، ربما صحيح تطيل أمد الصراع لكن النتيجة محسومة".

وتابع: "إذا رصدنا كل التدخلات الأمريكية أو الغربية في أي نزاع حصل على طول العقود الأخيرة، نراها تبتعد كل البعد عن أي مواجهة مباشرة مع دولة نووية أو دولة عضو في مجلس الأمن".

وبيَّن أن "الغرب يدرك أن المشاكل الصغيرة والتي ربما تتطور إلى مواجهة بين جندي وجندي آخر ينحدران من جيوش نووية تعني ربما اندلاع حدث خطير وربما تصل الأمور إلى حرب نووية".

وأردف: "لذلك نرى أن زيلينسكي تواق لأي مواجهة مباشرة بين روسيا والدول الغربية؛ لأنه يعي أن المَخرج الوحيد لأوكرانيا هو حدوث هذا السيناريو".

وقال: "موسكو ستجد نفسها تواجه عشرات الجيوش دفعة واحدة وقد يصبح الوضع أكبر من صراع في أوكرانيا، هو يريد أن يتجاوز الجميع الخطوط الحمراء، وما شجعه على هذا الطلب هو الحديث الفرنسي عن إرسال جنود لأوكرانيا".

وخلص الباحث إلى القول: "ولا ينطبق الموضوع فقط على جر الغرب للحرب بل خلق بعض الأزمات له، ومثال على هذا، طلب واشنطن بشكل رسمي من كييف التوقف عن ضرب منشآت النفط والغاز الروسي، لكي لا تتأثر الأسعار العالمية، لكن كييف مصممة على المضي في هذه الاستهدافات للضغط على الغرب".