"الكلمات لا تحمي".. زيلينسكي يطالب حلفاءه بدعم أوكرانيا على غرار إسرائيل
أدان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، الهجوم الإيراني بطائرات مسيّرة وصواريخ على إسرائيل، مشددًا على حاجة بلاده للمساعدة من حلفائها لدرء التهديدات الجوية، تماما كما فعلت إسرائيل. وفق وكالة "رويترز".
وجدّد زيلينسكي دعوته للكونغرس الأمريكي للموافقة على حزمة مساعدات مهمة تعرقلها خلافات سياسية منذ أشهر.
وحذّر زيلينسكي في منشور على منصة "إكس" من خطر طهران، قائلا: إن "تصرفات إيران تهدّد المنطقة بأكملها والعالم، تماما كما تهدّد تصرفات روسيا بنشوب صراع أكبر، والتعاون الواضح بين النظامين في نشر الإرهاب يجب أن يُقابل برد فعل حازم وموحد من العالم".
وقال زيلينسكي لاحقا في كلمة مصورة، "لقد رأى العالم بأسره أن إسرائيل لم تكن وحدها في الدفاع عن نفسها. دمّر حلفاؤها التهديدات في السماء".
وأضاف "عندما تقول أوكرانيا إن الحلفاء لا يمكنهم أن يغضّوا الطرف عن الصواريخ والطائرات المسيّرة الروسية، فهذا يعني أنه من الضروري التحرك بقوة".
وقال الرئيس الأوكراني إن "الكلمات لن تحمي" سماء أوكرانيا.
وأضاف "إننا في أوكرانيا ننتظر منذ أشهر الحصول على حزمة دعم مهمة، وما زلنا ننتظر التصويت في الكونغرس. وإن ثقة الإرهابيين تتزايد أيضا منذ أشهر". وتابع "لم يعد هناك مزيد من الوقت لنضيعه".
وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، يوم الأحد، إنه سيسعى إلى إقرار تقديم مساعدات لإسرائيل هذا الأسبوع، بعد هجوم إيران، لكنه لم يوضح ما إذا كان التشريع المرتقب سيشمل أيضا مساعدات لأوكرانيا وحلفاء آخرين.
وزوّدت إيران روسيا بآلاف الطائرات المسيّرة المتفجرة من طراز شاهد خلال غزوها الشامل لأوكرانيا، الذي بدأ في فبراير شباط 2022. واستخدمت روسيا هذه الطائرات لاستنزاف الدفاعات الجوية الأوكرانية وضرب البنية التحتية، بعيدا عن خطوط الجبهة.
ويحثّ زيلينسكي حلفاء أوكرانيا الغربيين منذ أشهر، لاسيما الولايات المتحدة، على استجماع “الإرادة السياسية” لتوفير أنظمة الدفاع الجوي، والأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا.
وقال زيلينسكي يوم السبت إن ألمانيا ستزوّد أوكرانيا بنظام باتريوت أمريكي الصنع للدفاع الجوي، وصواريخ دفاع جوي.
وأفاد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في حديث للتلفزيون الرسمي، يوم الأحد، بأن المفاوضات مستمرة بشأن تأمين المزيد من أنظمة باتريوت، لكنه عبّر عن قدر من الإحباط بسبب بطء وتيرة الحصول عليها.
وأضاف، "مع كل احترامي وامتناني للولايات المتحدة الأمريكية، هل تعتقد أن الجيش الأمريكي ليس لديه منظومة باتريوت احتياطية واحدة يمكنه نقلها إلى أوكرانيا؟".
وتشنّ القوات الروسية موجة جديدة من الهجمات على شرقي أوكرانيا، إلى جانب هجمات يومية على المدن والبنية التحتية بالصواريخ والطائرات المسيرة الروسية.