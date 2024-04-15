"الكلمات لا تحمي".. زيلينسكي يطالب حلفاءه بدعم أوكرانيا على غرار إسرائيل

وقال زيلينسكي لاحقا في كلمة مصورة، "لقد رأى العالم بأسره أن إسرائيل لم تكن وحدها في الدفاع عن نفسها. دمّر حلفاؤها التهديدات في السماء".

وأضاف "عندما تقول أوكرانيا إن الحلفاء لا يمكنهم أن يغضّوا الطرف عن الصواريخ والطائرات المسيّرة الروسية، فهذا يعني أنه من الضروري التحرك بقوة".

وقال الرئيس الأوكراني إن "الكلمات لن تحمي" سماء أوكرانيا.

وأضاف "إننا في أوكرانيا ننتظر منذ أشهر الحصول على حزمة دعم مهمة، وما زلنا ننتظر التصويت في الكونغرس. وإن ثقة الإرهابيين تتزايد أيضا منذ أشهر". وتابع "لم يعد هناك مزيد من الوقت لنضيعه".

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، يوم الأحد، إنه سيسعى إلى إقرار تقديم مساعدات لإسرائيل هذا الأسبوع، بعد هجوم إيران، لكنه لم يوضح ما إذا كان التشريع المرتقب سيشمل أيضا مساعدات لأوكرانيا وحلفاء آخرين.