السنغال.. مطالب بإجراء انتخابات رئاسية قبل انتهاء ولاية سال

وأدى قرار سال تأجيل الانتخابات، الذي وصفته المعارضة بأنه "انقلاب دستوري"، إلى اندلاع تظاهرات خلفت أربعة قتلى وتخللها توقيف العشرات.

وأبطل المجلس الدستوري في منتصف شباط/ فبراير قرار إرجاء الانتخابات وبقاء سال في منصبه لحين تنصيب خلفه، إلا أن السنغاليين ما زالوا لا يعرفون متى سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع وما إذا كانت الانتخابات ستجرى قبل الثاني من نيسان/أبريل أو بعده.

وتلبية لدعوة من ائتلاف تجمّعات من المجتمع المدني معروف باسم "جبهة المقاومة" والمعارضة، تجمّع مئات الأشخاص في حي تسكنه الطبقة العاملة في دكار.

حرمان سونكو من المشاركة

وارتدى عديدون ألوان العلم السنغالي وحمل آخرون صورًا للمعارض عثمان سونكو المسجون منذ نهاية تموز/يوليو في قضية فساد أخلاقي والذي حُرم من التنافس في الانتخابات الرئاسية بعد إبطال ترشيحه.

وقال التاجر حسن كمارا (27 عامًا) "نريد انتخابات قبل الثاني من نيسان/ أبريل مع المرشحين الـ19 الذين وافق المجلس الدستوري على ترشيحهم وأن تستمر الديمقراطية السنغالية في التألق".

وانتهى التجمع الذي سمحت به السلطات، بمواجهات وجيزة بين أنصار سونكو وأنصار رئيس بلدية دكار السابق خليفة سال، وهو أحد المرشحين الرئيسين في الاقتراع.

ودعا المعسكر الرئاسي إلى "مسيرة من أجل السلام" صباح الأحد في دكار.