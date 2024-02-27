رئيس السنغال يطلق حواراً للتوصل إلى اتفاق حول موعد الانتخابات‎

أطلق رئيس السنغال ماكي سال، الاثنين، حواراً مع عدد من الفاعلين في السياسة والمجتمع من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن موعد الانتخابات الرئاسية، لكن الأطراف الرئيسية قررت مقاطعة المحادثات.

ويرغب سال، خلال يومي الاثنين والثلاثاء، بإيجاد مخرج من الأزمة التي تشهدها البلاد، وهي إحدى أسوأ أزماتها منذ استقلالها عن فرنسا قبل 64 عاماً.

وكانت الأزمة قد اشتعلت في البلاد بعدما أصدر سال مرسوماً في 3 شباط/فبراير بتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة الأحد في 25 شباط/فبراير.

وقبل بدء الحوار رسمياً في "ديامنياديو" التي تبعد 30 كيلومتراً عن العاصمة "داكار"، أجرى سال لقاءات أولية مع مرشحين وشخصيات سياسية ومجتمعية، وفق ما نقلته "فرانس برس" عن مصدر في الرئاسة.

وكانت الحكومة قد أعلنت إجراء مشاورات مسبقة مع المرشحين الذين صادق عليهم المجلس الدستوري في كانون الثاني/يناير، والذين تم استبعادهم.

وخلال افتتاح المشاورات في "ديامنياديو"، قال سال إنه "بروح المصالحة الوطنية، سأعرض في مجلس الوزراء هذا الأربعاء مشروع قانون سأقدمه إلى الجمعية الوطنية للعفو العام عن الوقائع المتعلقة بالمظاهرات السياسية التي وقعت بين عامي 2021 و2024، سيساعد ذلك على تهدئة المناخ السياسي وتعزيز تماسكنا الوطني".

وأعلن 16 من بين 19 مرشحاً صادق المجلس الدستوري على ترشحهم ومجموعة "آر سونو" الانتخابية (دعونا نحافظ على انتخاباتنا) عدم المشاركة، ولم يظهر أي مؤشر حتى الآن على أنهم عادوا عن قرارهم.

وعلى العكس من ذلك، أشار رئيس الوزراء السابق إدريسا سيك إلى أنه سيرفض أيضاً الدعوة، مما خفض عدد المرشحين المؤهلين الراغبين في المشاركة إلى اثنين فقط.