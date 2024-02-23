رئيس السنغال يحسم الجدل بشأن نهاية ولايته

ومع ذلك استشهد الرئيس مرتين بالمادة 36 من الدستور، التي أثارت المخاوف في الأيام الأخيرة. وتشير الفقرة 2 منها إلى أنّ "رئيس الجمهورية الحالي يظل في منصبه إلى حين تنصيب خليفته".

واعتبرت مجلة "جون أفريك" في قراءتها لخطاب الرئيس السنغالي أنّ "هذه جملة قصيرة يبدو أنها تشير إلى أنه على الرغم من رغبته المعلنة في ترك السلطة في نهاية فترة ولايته، فقد يُطلب من ماكي سال إكمال فترة انتقالية قبل تنصيب خليفته."

وأضاف سال أن "الدستور حسم هذه القضية، لكن الجميع ليسوا متفقين على المادة 36"، مرجحًا أن يتم حل هذه القضية في نهاية الحوار الوطني.

وشدد "سال" على أنه "من الواضح أن البلاد لا يمكن أن تبقى دون رئيس، والحوار الذي سينتظم سيقرر، إذا أمكن التوصل إلى توافق في الآراء، وهو ما آمله، وسنتمكّن من النظر في كيفية التغلب على فترة الشغور هذه، وإلا فإن المجلس الدستوري سيكون قادرًا على التوضيح"، بحسب تعبيره.

ولم يقدّم "سال" موعدًا محددًا للانتخابات الرئاسية، وأبقى على "حالة التشويق" بهذا الشأن، ودعا إلى "مشاورة وطنية"، يوم الإثنين 26 فبراير/ شباط، وقال إنها يجب أن تستمر يومًا أو يومين، ومن المفترض أن تتيح هذه المشاورة إمكانية تحديد قواعد اللعبة للتصويت المقبل وتحديد موعده.

ووفق الرئيس السنغالي، فإن الأمر متروك للمشاركين ليقرروا ما إذا كان ينبغي أن تبدأ العملية الانتخابية من الصفر، الأمر الذي سيؤدي إلى تغيير قائمة المرشحين الذين اختارهم المجلس الدستوري، وتأجيل التصويت.

وتمت دعوة جميع المرشحين الذين اختارهم المجلس الدستوري، وكذلك دعوة المرشحين الذين تم استبعادهم والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، ورجال الدين، والنقابات، إلى هذا الحوار.