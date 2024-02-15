الرئيسان المصري والبرازيلي يؤكدان ضرورة إقامة دولة فلسطينية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، في القاهرة، التوافق بين البلدين على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة "وصولا إلى إطلاق مرحلة ما بعد الحرب لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس".

وأكد رئيس البرازيل من جهته، أنه لن يكون هناك سلام دون إقامة دولة فلسطينية، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال، إن المؤسسات متعددة الأطراف غير قادرة على حل الصراعات الدولية، وانتقد الإجراءات الإسرائيلية في غزة.

وأضاف: "سلوك إسرائيل (في غزة) ليس له تفسير، فهي تقتل النساء والأطفال بحجة قتال حماس".

وسيشارك الرئيس البرازيلي الذي يقوم بزيارة إلى مصر باجتماع لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين حول الوضع في غزة وسيلقي خلاله كلمة، بحسب ما أفاد مكتب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وانتقد لولا بشدة في تشرين الثاني/نوفمبر الرد الإسرائيلي على هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، والذي أشعل الحرب الدائرة بين الطرفين منذ ذلك الحين في قطاع غزة، معتبرا أنه "بخطورة" هجوم الحركة.

وتتزامن زيارة لولا للقاهرة مع احتفال البلدين بمرور مئة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.