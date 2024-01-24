السيسي: إسرائيل هي من يعرقل وصول المساعدات إلى غزة

رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاتهامات التي تُوجه لمصر عن "عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، مؤكدا أن إسرائيل هي المسؤولة عن ذلك.

وقال السيسي، اليوم الأربعاء، إن معبر رفح بين مصر وقطاع غزة مفتوح 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لكن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل للسماح بدخول المساعدات تعرقل العملية.

وأضاف خلال كلمته بمناسبة احتفالات عيد الشرطة، أن ما تقوم به إسرائيل جزء من ممارسة الضغط بخصوص مسألة إطلاق سراح الرهائن.

وأشار الرئيس المصري إلى أن بلاده اتُّهمت بكونها السبب في منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، نافيا الأمر، مشددا على أن القاهرة لا يمكن أن تغلق معبر رفح أمام عبور المساعدات.

وأشار السيسي إلى أن "سلامة مصر" مهمة، وأن "هذه الفترة الصعبة ستنتهي".

وطالبت القاهرة، أول أمس الإثنين، تل أبيب، باحترام معاهدة السلام، والتوقف عن إطلاق التصريحات، بخصوص محور صلاح الدين "فيلادلفيا"، التي من شأنها أن تؤدي إلى توتير العلاقات الثنائية في ظل الأوضاع الحالية الملتهبة.

وذهب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية الرسمية، ضياء رشوان، في بيان إلى أن مصر لديها جيش قوي قادر على حماية حدودها، مضيفا أن بلاده ستواصل دورها في حل مشاكل المنطقة.

وقال رشوان، إن "الفترة الأخيرة شهدت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحمل مزاعم وادعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية بعدة طرق".