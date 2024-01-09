عاصفة انتقادات تعقب تعيين أتال رئيسا لوزراء فرنسا

أثار تعيين غابرييل أتال رئيساً للوزراء في فرنسا، عاصفة من ردود الفعل اليوم الثلاثاء، فبينما اعتبر اليسار أن التعيين لا يتعدى كونه "تغييرا للأشخاص لا السياسات"، ذهب اليمين المتطرف إلى اعتبار الرجل "دمية" بيد الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال قصر الإيليزيه، اليوم، إنّ ماكرون كلف وزير التربية الشاب بتشكيل الحكومة، فيما رصد تقرير نشرته إذاعة فرنسا الدولية ردود فعل الطبقة السياسية على هذا التعيين.

وانتقدت ماتيلد بانوت، رئيسة كتلة نواب اليسار هذا التعيين، معتبرة أنّه لا يغير شيئًا على الإطلاق بالنسبة للفرنسيين، واستحضرت أداء الرجل عندما كان وزيرا للتربية، فيما أشارت في الوقت نفسه إلى أنّ "فرنسا تشهد تراجعا لافتا للمدرسة الرسمية التي تعيش حالة انهيار ساهم فيه أتال".

ودعت بانوت إلى "ضرورة أن يطلب رئيس الوزراء القادم التصويت على الثقة من الجمعية الوطنية، وإلا فإنها ستقدم اقتراحًا بتوجيه اللوم"، وقالت إنّ "ما نطلبه الآن هو أنه بعد الرئيس الأكثر سوءًا في الانتخابات، لن نسمح بأن يكون لدينا رئيس وزراء بدون ثقة ولا يخضع للتصويت على الثقة في الجمعية الوطنية".

وعلى منصة "إكس"، وصفت زعيمة كتلة اليمين المتطرف مارين لوبان التعيين بأنّه "باليه طفولي خليط من الطموحات والغرور"، في حين اعتبر جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني، على المنصة نفسها، أن "إيمانويل ماكرون أراد التشبث بالشعبية الاستطلاعية" لرئيس حكومته الجديد؛ "لتخفيف آلام نهاية حكمه".