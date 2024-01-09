استقالتها أثارت التساؤلات.. لماذا ضحى ماكرون برئيسة الحكومة الفرنسية؟

قدمت إليزابيث بورن استقالتها من منصب رئيسة وزراء فرنسا، على نحو مفاجئ، لكنّ المفاجأة الأكبر كانت قبول الرئيس إيمانويل ماكرون الاستقالة بسرعة أثارت العديد من التساؤلات حيال تلك الخطوة.

وتمحور السؤال الأبرز، الذي تصدر وسائل الإعلام الفرنسية، حول الدافع الذي جعل الرئيس يقرر التضحية برئيسة الوزراء.

وربطت وسائل إعلام فرنسية بين موقف ماكرون واختياره لبورن من الأساس قبل نحو 20 شهراً، فإليزابيث كانت في الحقيقة خطة بديلة للرئيس.

وفي الواقع، كان ماكرون يرغب في أن تكون كاثرين فوتران رئيسة مدينة "غراند ريمس"، الشخص الذي يخلف جان كاستكس في 2022، غير أن بورن نجحت في تشكيل الائتلاف الحاكم حينها ولم تمنح ماكرون الاختيار.

بالإضافة إلى ذلك، وبعد 20 شهراً، لم يعد الرئيس يحتمل إليزابيث بورن التي كثيراً ما اتخذت مواقف معارضة له، بحسب ما ذكر موقع "فرانس إنفو".

غير أن أكثر ما يؤخذ على رئيسة الحكومة السابقة هو اعتماد قانون إصلاح نظام التقاعد بفضل استخدام المادة 49.3 التي استخدمتها في 16 مارس 2023.