فرنسا.. غابريال أتال المرشح الأوفر حظا لخلافة رئيسة الحكومة

فتحت استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن من منصبها الباب واسعا أمام التكهنات بشأن من سيخلفها.

وقال مصدر برلماني مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لـ"إرم نيوز"، إن وزير التربية الوطنية غابريال أتال سيتم تعيينه لاحقا لتولي منصب الوزير الأول خلفا لبورن.

ومن غير الواضح ما إذا سيجري أتال أو غيره تعديلات على قوانين مثيرة للجدل والانقسامات في فرنسا، على غرار الهجرة ونظام التقاعد، وهي قوانين أثارت احتجاجات في وقت سابق.

وقال الصحافي والمحلل السياسي الفرنسي جيروم بونيه: "إن غابريال أتال هو من سيخلف إليزابيث بورن، وهو أصغر وزير في الحكومة الفرنسية، يتمتع بشعبية كبيرة بين الفرنسيين من حيث الخطاب الذي يقدمه".

وأضاف جيروم بونيه، لـ "إرم نيوز"، أن "أتال نجح في كسب شعبية خلال الأشهر الماضية، وهو الآن بحاجة إلى تحالفات رغم شعبيته والصفات التي تجعله مقربا من اليساريين، وبإمكانه بالفعل أن يقوم بتحالفات".

وبشأن ما إذا سيجري أتال تعديلات على القضايا الخلافية، يعتقد جيروم بونيه أن "ذلك صعب، إذ لم نسمع مواقفه خلال التصويت على قانون الهجرة الذي هو قانون غير دستوري ولا يحترم حقوق الآخرين في فرنسا، أما نظام التقاعد فالأمر بات محسوما بعد إقرار القانون الذي تضمن تعديلات على هذا النظام".