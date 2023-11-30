كيف ستحد "COP 28" من تأثيرات الصناعات الدوائية على المناخ؟
كشفت وكالة الصحة الدولية "Unitaid" عن تقرير يسلّط الضوء على إمكانية تحقيق تخفيضات كبيرة في انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بمنتجات الرعاية الصحية.
وأكد التقرير، وفق موقع phys العلمي، أن هذه التخفيضات يمكن تحقيقها دون تضخيم تكاليف الإنتاج؛ ما يمثل تحوّلًا محوريًّا في نهج الصناعة تجاه الاستدامة البيئية.
وركّز تقرير الوكالة على سلاسل إنتاج عشرة منتجات رعاية صحية مهمة، تشمل أساسيات، مثل أدوية الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية، موضحًا أنه من الممكن الحدّ من الانبعاثات بنسبة ملحوظة تبلغ 70% بحلول عام 2030، مع إمكانية تحقيق أكثر من نصف هذا التخفيض دون أيّ تكاليف إضافية.
وقُبيل انعقاد قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (COP28) في دبي، أصدرت Unitaid هذه النتائج بشكل إستراتيجي، مع التركيز على هدف واضح، وهو تعزيز تطوير المنتجات الصحية التي لا تكون فقط أقل ضررًا على البيئة، ولكن أيضًا أكثر مرونة وقدرة على التكيّف مع المخاطر المناخية والبيئية.
ومن خلال دراسة كلّ من المنتجات الصحية العشرة بالتفصيل، حدّد التقرير عوامل متعددة تسهم في التأثير المناخي، بما في ذلك الحصول على المواد الخام، وإنتاج النفايات، وانبعاثات الكربون، والتلوّث البلاستيكي.
كما أوضح التقرير الطبيعة الكثيفة لاستهلاك الطاقة لإنتاج المكوّنات الصيدلانية النشطة، مثل: طرق إعادة تدوير المذيبات، وتحسين العمليات، وإعادة تصميم المنتج، مؤكدًا الحاجة للانتقال إلى الطاقة المتجددة كإستراتيجية محتملة لتقليل الانبعاثات.
وبينما حدّد التقرير 20 حلًّا تقنيًّا أساسيًّا لتحقيق خفض الانبعاثات بنسبة 70%، أوضح أنه يمكن تنفيذ نحو 40% من هذه الإستراتيجيات دون رفع تكاليف الإنتاج، إلا أن معالجة الـ30% المتبقية من المرجّح أن تؤدي إلى زيادة نفقات الإنتاج، وهو التحدي الذي يتطلَّب أساليب واستثمارات مبتكرة.
وتهدف وكالة Unitaid إلى عرض هذه النتائج في (COP28)، والاستفادة منها لتوجيه استثماراتهم ومبادراتهم المستقبلية.
ويؤكد الموقف الاستباقي للوكالة على التحوّل الحاسم نحو تعزيز قطاع رعاية صحية أكثر وعيًا بالبيئة واستدامة على نطاق عالمي.
المصدر: موقع phys العلمي