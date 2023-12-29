البحرية الإندونيسية تبعد قاربا يحمل عددا من الروهينغا

قال متحدث عسكري إن سفينة تابعة للبحرية الإندونيسية في إقليم اتشيه أبعدت قاربا يحمل عددا من الروهينغا من ميانمار، وسط حالة من العداء من جانب السكان تجاه الأعداد المتزايدة من اللاجئين المحتملين الذين يصلون إلى البلاد.

وقال المتحدث العسكري نوجراها جوميلار إنه تم التصدي للقارب الخشبي في المياه بالقرب من جزيرة ويه قبالة سومطرة.

وظلت القطعة العسكرية الإندونيسية ترافق القارب التي يُعتقد أنه يحمل عددا من الروهينغا، وهي أقلية مسلمة مضطهدة في ميانمار، حتى أصبح خارج المياه الإندونيسية و"لن يعود".

وقال نوجراها إنه لا توجد تقديرات لعدد الروهينغا الذين كانوا على متن القارب.