إندونيسيا تراقب قاربًا للاجئي الروهينغا قبالة سواحلها

أفاد مسؤول محلي برصد قارب يقل لاجئين من الروهينغا، السبت، على بعد أميال قبالة سواحل إحدى مناطق أقصى غرب إندونيسيا، بعد منعه في وقت سابق هذا الأسبوع من الرسو وإنزال المهاجرين على متنه قبل إجباره على الإبحار مجددًا.

وكان القارب الذي يقل نحو 250 مهاجرًا من الأقلية المضطهدة في بورما قد وصل قبالة إقليم أتشيه الخميس، لكن سكان الإقليم لم يسمحوا للمهاجرين بالنزول.

وقصد القارب موقعًا آخر في أتشيه لكن مجموعة ثانية من السكان تصدت له في وقت متأخر الخميس.

وقال قائد بحري في أتشيه لوكالة فرانس برس إنه تم رصد القارب "هذا الصباح" و"يبدو مشابها" للقارب الذي وصل الخميس، مضيفا أنه كان متجها شرقًا.

وأضاف أندي سوسانتو: "في الوقت الحالي لا يمكن رؤية" القارب، مضيفًا: "ما زلنا نراقب الوضع ومستعدون للمساعدة إذا لزم الأمر".

وظل موقع القارب مجهولًا بعد أن تم إبعاده مساء الخميس.