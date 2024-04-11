خطوة جديدة تعمق الخلاف.. هل بدأ الانقلاب الأرميني على روسيا؟

خطت يريفان خطوة جديدة في الابتعاد عن الفضاء الروسي، بعد اتخاذها قرارا بعدم المشاركة في اجتماع وزراء خارجية "رابطة الدول المستقلة"، الذي سيعقد في العاصمة البيلاروسية مينسك، يوم غد الجمعة 12 أبريل/نيسان الجاري.

القرار جاء بعد أسبوع تقريبا من اجتماع عقد في بروكسل، لبحث التعاون بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، شارك فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالإضافة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

ولا يعتبر قرار عدم المشاركة في اجتماع وزراء خارجية "رابطة الدول المستقلة" الأول من نوعه، بل بات الأمر أوسع من ذلك؛ إذ إصبحت يريفان تتنصل من أي أرضية تجمعها مع روسيا، بحسب مراقبين، رغم أن الإدارة الأرمينية تشير إلى أن خطواتها بالتقرب إلى الغرب لا تستهدف بالضرورة العلاقات مع روسيا.

لكن موسكو متوجسة من التحركات الأرمينية، على مايبدو، وقد حذرت من أن هذا التقرب "قد يتطلب إجراءات من روسيا على الصعيد الأمني للجم التدخل الخارجي في شؤون جنوب القوقاز، وتحويل الأمر إلى مواجهة جيوسياسية مع موسكو"، بحسب وزارة الخارجية الروسية.

أرمينيا والابتعاد عن روسيا

يرى الباحث في الشؤون الروسية بافيل ماردونوف، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن أرمينيا "تتخذ يوما بعد يوم، خطوات لا يمكن تفسيرها سوى بأنها تنهي العلاقات الإستراتيجية مع روسيا، وتحولها إلى علاقات عادية، على حساب المضي قدما باتجاه الغرب، والأمر ليس بحاجة لتكهن أو تحليل؛ فخطوات يريفان واضحة ومستمرة بها وفق قاعدة التنصل التدريجي".

ويتابع" أرمينيا انهزمت بحربها مع أذربيجان، وغير مقتنعة بتحمل المسؤولية، بل تريد أن تقتنع بأن روسيا والتحالف معها هو السبب لكل أزماتها، وبناء على هذه القناعة، بدأت بمرحلة تبديل جلدها، والغرب بالمقابل يلوح لها بالجنة الموعودة، والبداية كانت بمساعدة تنموية قدرها 270 مليون يورو على مدار أربع سنوات".