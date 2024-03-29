موسكو تهاجم تقرير "أصدقاء أرمينيا": يهدف إلى تمزيقها وإبعادها عن روسيا
قالت وزارة الخارجية الروسية إن تقرير "شبكة أصدقاء أرمينيا" يهدف إلى "تمزيق أرمينيا وإبعادها عن روسيا وعن فضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".
ونقلت وكالة "ريا نوفستي" عن الوزارة أنه تم إعداد التقرير "تحت إشراف بطل تصعيد الحرب الهجينة ضد روسيا، الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، أندرس فوغ راسموسن".
ولفتت الوزارة إلى أنه "ضمن فريق واضعي الوثيقة هناك أشخاص يفكرون كلياً في عقلية المواجهة والحرب الباردة وتقزيم روسيا".
واعتبرت الخارجية الروسية، "أن وجود القاعدة العسكرية 102 وحرس الحدود الروسي هو الضمان الحقيقي الوحيد لسيادة أرمينيا"، مبينة "أن الحديث عن سحب حرس الحدود الروسي سيعزز إمكانات أرمينيا العسكرية ما هو إلا تضليل خطير".
جاء ذلك بعد أن أعدت مجموعة "شبكة أصدقاء أرمينيا"، بقيادة رئيس الوزراء الدنماركي السابق والأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن، تقريراً يسلط الضوء على الحاجة إلى مواصلة تعزيز العلاقات بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي وعضوية أرمينيا المحتملة في المنظمة والوضع الحالي في جنوب القوقاز، بما في ذلك التهديدات التي تواجهها أرمينيا.
وفي 5 نيسان/ أبريل القادم ستحتضن بروكسل اجتماعا يضم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن؛ لبحث مستقبل العلاقات.
من جانبها، انتقدت موسكو انعقاد اجتماع بروكسل، معتبرة أنه يثير قلق روسيا "كون واشنطن وبروكسل تتحدثان علنا عن مسارهما المعادي لروسيا".