منظمة: زيادة كبيرة في أعداد ضحايا الهجرة غير الشرعية نحو إسبانيا

كشفت منظمة "كامينادو فروانتيراس" الإسبانية أن أكثر من 6618 مهاجرًا لقوا حتفهم أو فقدوا في عام 2023 أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية، بمعدل 18 شخصاً في اليوم.

وبحسب تقرير المنظمة، الذي نشرته وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، يُعد هذا العدد الأعلى منذ بدء إحصاءاتها، حيث زاد 3 مرات مقارنة بعام 2022، وفقاً لمنسقتها إيلينا مالينو.

ونددت إيلينا في تصريح لها بنقص الموارد المتاحة لفرق الإنقاذ في البحر.

وعلى سبيل المقارنة، ذكر تقرير للمنظمة نُشر العام الماضي، أن 11200 مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا بين عامي 2018 و2022، بمعدل 6 أشخاص في اليوم.