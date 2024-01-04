تضاعف محاولات الهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا

سجلت إسبانيا زيادة كبيرة جداً في محاولات الهجرة غير الشرعية إليها، العام الماضي، وفق تقرير صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية، أمس الأربعاء، نشرته صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.

وأفاد التقرير بأن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون دخول إسبانيا عن طريق البحر والبر بلغ 56.852 شخصا خلال العام 2023، بزيادة نسبتها 82.1% عن العام 2022.

ومع إحصاء 39.910 مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل جزر الكناري، تبلغ الزيادة 154.5% مقارنة بالعام 2022 أيضًا.

وبحسب التقرير، فإن من بين الـ 39.910 مهاجرين الذين وصلوا إلى جزر الكناري على متن 610 قوارب، مقارنة بـ 350 خلال العام 2022، وصل 15.435 مهاجرًا إلى سواحل جزر البليار وشبه الجزيرة، بزيادة قدرها 19% عن العام السابق.

وأضاف التقرير أن الهجرة غير الشرعية ارتفعت عن طريق البحر بنسبة 92.3%، إلى 55.618 شخصًا، في حين كان ضغط الهجرة أكبر في سبتة عن طريق البر.

وأشار إلى أن الهجرة أصبحت ظاهرة "بالغة التعقيد" تتأثر بالعديد من العوامل الهيكلية التي تؤثر على القارة الأفريقية، متوقعًا لهذا السبب أن يستمر الضغط على جميع الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق، تؤكد إسبانيا أهمية اتفاق الهجرة الأخير الموقع في الاتحاد الأوروبي وتسلط الضوء على أنه لأول مرة ستكون هناك صيغ إلزامية للتضامن مع الدول التي تستقبل أكبر عدد من المهاجرين.