الرئيس الإندونيسي: سأبلغ بايدن بوجوب وقف الحرب في غزة "فورًا"

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الخميس، إنه سيبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن في لقاء بينهما يوم الاثنين بوجوب وقف الصراع في الشرق الأوسط.

ومن المنتظر أن يتوجَّه الرئيس الإندونيسي إلى الرياض للمشاركة في قمة دولية حول الحرب في الشرق الأوسط غدًا الجمعة، وقال إنه سينقل نتائجها إلى بايدن.

وأضاف "سأبلغ الرئيس جو بايدن أنه يتعيَّن وقف الحرب بين إسرائيل وحماس على الفور" دون ذكر مزيد من التفاصيل.