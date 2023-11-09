ديمقراطيون يحثّون بايدن على منح الحماية للفلسطينيين في أمريكا

حثّت مجموعة من النواب الديمقراطيين الرئيس الأمريكي "جو بايدن" على السماح للسائحين والطلبة والعاملين الفلسطينيين في الولايات المتحدة بالبقاء في ظل الصراع في قطاع غزة والاضطرابات والعنف بالضفة الغربية.

ودعا أكثر من 100 ديمقراطي بقيادة السناتور "ديك دوربين" في رسالة إلى بايدن، أمس الأربعاء، إلى منح سكان الأراضي الفلسطينية التي تحتلّها إسرائيل إعفاءً من الترحيل، وإمكانية الحصول على تصاريح عمل من خلال البرامج الأمريكية الخاصة بمن تأثرت أوطانهم بالصراعات أو الكوارث الطبيعية أو ظروف استثنائية أخرى.

وكتب المشرعون "في ضوء الصراع المسلح المستمر، لا ينبغي إجبار الفلسطينيين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة على العودة إلى الأراضي الفلسطينية، بما يتماشى مع التزام الرئيس بايدن المعلن بحماية المدنيين الفلسطينيين".