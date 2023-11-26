ما سرُّ تصعيد الجماعات المتشددة لهجماتها في الساحل الأفريقي؟

وقال المحلل السوداني المتخصص في الشؤون الأمنية الأفريقية، الصادق الرزيقي، إن" الأوضاع في مالي كانت منذ فترة تنذر بما يحدث اليوم، لأن الاضطراب السياسي، وتغيير الحكومات جراء الانقلابات العسكرية، والتوجه نحو روسيا، والعداء المتصاعد بين السلطة الحالية، وفرنسا، والولايات المتحدة ساهمت، بإنتاج واقع سياسي وأمني وعسكري جديد في مالي".

وأضاف الرزيقي لـ "إرم نيوز" أن "الحكومة في مالي مع تعاقب الانقلابات ومرورالزمن لم تعد تسيطر إلا على مساحة ضئيلة في مالي وباماكو، فشمال البلاد كله تقريبًا خاضع لسيطرة المتشددين والتحالف القائم بين حركة تحرير الأزواد والمنظمات المتشددة الأخرى وهي تنظيمات متعددة وكثيرة، كما أن سقوط نظام بازوم في النيجر، واختلال الأوضاع، وانسحاب الجيش الفرنسي من هناك، خلقت فراغًا استخباريًا كبيرًا في البلاد".

وتابع أنه، بحسب بعض المعلومات، فإن الولايات المتحدة أيضًا خفّضت عدد قواتها في قاعدة بالنيجر للتنصت وجمع المعلومات، وهذا أثّر على مراقبة الأوضاع في شمال مالي وبوركينافاسو".

ولفت الصادق الرزيقي إلى أن الجيش المالي جيش ضعيف، وعدد قواته لا يتجاوز الـ 30 ألفًا من الجنود، وهو جيش محدود على مستوى الآليات، وتوقف المساعدات يؤثر على أدائه، وبالتالي هذه الهجمات كانت متوقعة".

وأردف: "هناك سيناريو آخر أيضًا، وهو أن هناك اتجاهًا لخلق صراع في هذه المنطقة بين الغرب وروسيا بعد توجه مالي وبوركينافاسو نحو موسكو، ولعل الحرب بين الجماعات المتشددة والجيوش النظامية أحد أبرز تمظهراتها".