كيدال تغرق بالفوضى بعد 12 يومًا من سيطرة الجيش المالي

لا تزال مدينة كيدال، كبرى مدن شمال مالي تغرق في الفوضى وغياب الأمن بعد 12 يومًا من سيطرة الجيش المالي، مدعومًا بمقاتلين من مجموعة "فاغنر" الروسية عليها.

وتبدو المدينة التي كانت معقلًا لمتمردي "حزب الإطار الإستراتيجي الدائم"، اليوم تحت تهديد المسلحين الذين فرّوا إلى المناطق الجبلية القريبة ويتهيؤون لمواصلة القتال، وأيضًا خطر متشددي "جماعة دعم الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي، فيما تستمر عمليات النهب في المدينة، وفق ما أكدته إذاعة "فرنسا الدولية".

وأشارت الإذاعة في تقرير لها إلى أنّ الجيش لا يزال يبحث عن ترسيخ الأمن في المدينة التي تشهد عمليات نهب واسعة، رغم فرض حظر التجول الليلي، فيما استقرت قبيلة فاما عند نقاط الدخول المختلفة إلى كيدال.

وتخضع السيارات القادمة إلى المدينة والمقيمون لعمليات تفتيش داخل المدينة وما حولها، وتولى الجيش توزيع رسائل على السكان منذ يوم الـ22 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، جاء فيها "ممنوع القيادة بأقصى سرعة في اتجاه نقطة تفتيش أو دورية"، وأخرى قال فيها "قدّم وثائق هويتك للتفتيش أو حتى قم بإزالة عمامتك، حتى يتم التعرف عليك، يُمنع على المدنيين ارتداء الملابس العسكرية، ويجب إعادة الزي الرسمي والأسلحة على الفور" إلى السلطات المحلية.