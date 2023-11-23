مالي.. "الطوارق" يُكذّبون رواية الجيش حول مقبرة كيدال الجماعية

نفى المتمردون الطوارق في مالي صحة رواية نشرها الجيش عن وجود مقبرة قال إنه اكتشفها في مدينة كيدال الواقعة شمال البلاد بعد استعادتها من قبضتهم.

وقال المتمردون في بيان إن "الادعاءات التي نشرها الجيش حول وجود مقبرة جماعية في كيدال ملفقة بشكل واضح وهي تضليل خالص يهدف بوضوح إلى إخفاء المذابح المروعة التي ارتكبتها كل من قوات فاغنر وفاما، وهي اختصار القوات المسلحة المالية".

وأضاف البيان أنه "في منطقة كيدال، لم يتم الإبلاغ عن أي ادعاء، حتى في شكل شائعات، من قبل أي مصدر يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات سي أس بي-بي أس دي"، وهو تحالف بين جماعات مسلحة.

وأدان المتمردون، "تجاهل كل المجازر التي ارتكبتها قوات الجيش المالي وحلفاؤه من عناصر "فاغنر" الروسية وهي مجازر ينفي الجيش وجودها هو الآخر".

وكان الجيش المالي أعلن، في 16 من الشهر الجاري، اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة كيدال، وهي معقل للمتمردين بعد خسارة الأخيرين للمدينة في نصر إستراتيجي للجيش وحلفائه.

وفي حزيران/يونيو، طلب المجلس العسكري الممسك بالسلطة في أعقاب انقلاب 2020 برحيل قوة الأمم المتحدة المنتشرة منذ 2013 في هذا البلد، بعد أشهر من التوتر.

وتعد استعادة كيدال، معقل المطالبين بالاستقلال، في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، نجاحًا رمزيًا للقيادات العسكرية التي استولت على السلطة بالقوة في 2020.