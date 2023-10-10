الرئيس الإسرائيلي: لم يقتل هذا العدد من اليهود في يوم واحد منذ "المحرقة"

نشر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ مقالاً في مجلة "التايم"، أمس الاثنين، حاول فيه أن يصف للعالم مدى الرعب والألم الكبير الذي تعاني منه إسرائيل منذ اندلاع حرب السيوف الحديدية.

ووفقًا لصحيفة "إسرائيل اليوم" التي نشرت المقال، قال هرتسوغ: "الساعة المظلمة لدولة إسرائيل تلقي بظلالها على العالم أجمع... منذ المحرقة "الهلوكوست" لم نشاهد مشاهد لأمهات وأطفال يهود أبرياء، ومراهقين وشيوخ يتم تحميلهم في شاحنات وأسرهم".

ووفقًا لهيرتسوغ، "وصف الكثيرون الأحداث بأنها 11 سبتمبر في إسرائيل. كارثة وطنية حلت في إسرائيل سببها الإرهابيون المتعطشون للدماء. وبالفعل، فبالنسبة لحجم السكان البالغ 9.3 مليون مواطن، فإن عدد الذين قتلوا الآن يزيد على سبعة أضعاف عدد الذين قتلوا في الكارثة اليهودية".