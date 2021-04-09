إسرائيل تحتفي بـ"بطل مصري" أنقذ يهودا من "المحرقة".. ما قصته؟

نشر الحساب الرسمي لإسرائيل باللغة العربية على تويتر، الخميس، صورة شخص وصفته بأنه ”بطل مصري“ أنقذ عائلة يهودية من ”المحرقة“ التي تعرض لها اليهود على يد النازيين.

وعلق الحساب على الصورة بالقول: ”قصة بطل مصري.. الدكتور محمد حلمي أنقذ عائلة يهودية من براثن النازية حيث قام بإخفائها طيلة فترة المحرقة“.

وأشار الحساب إلى أن حلمي ”أصبح أول عربي يتم تكريمه بلقب الشرفاء بين الأمم، وهو اللقب الذي يحظى به الأشخاص من غير اليهود ممن قاموا بإنقاذ يهود إبان الحرب العالمية الثانية“.

قصة بطل مصري: د. محمد حلمي أنقذ عائلة يهودية من براثن النازية حيث قام باخفائها طيلة فترة المحرقة. كرمته إسرائيل لإنقاذه يهودا وأصبح بذلك أول عربي يتم تكريمه بلقب "الشرفاء بين الأمم" وهو اللقب الذي يحظى به الأشخاص من غير اليهود ممن قاموا بإنقاذ يهود إبان الحرب العالمية الثانية pic.twitter.com/oZutV9Btbj — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 8, 2021

وبحسب ما ذكرت صحيفة ”الدستور“ المصرية، فإن محمد حلمي هو طبيب مصري كان يعيش في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، تحديدًا في العاصمة برلين.

وُلد في الخرطوم عام 1901، وانتقل عام 1922 إلى ألمانيا من أجل دراسة الطب، وعمل في معهد ”روبرت كوخ“ بعد التخرج.

ووفقا للصحيفة، فقد ”قدم الطبيب حلمي مساعدة لأسرة فتاة يهودية تدعى آنا بوروس جوتمان، كانت مكونة من 4 أفراد: هي ووالدتها وزوج والدتها وجدتها“.

وأضافت: ”كان يمدهم بالعناية الطبية اللازمة، كما ساعدهم في الحصول على أوراق لهويات جديدة من أجل تمكنهم من العيش دون التعرض للعنصرية والحرق“.

وتابعت الصحيفة: ”تظهر وثيقة، في متحف ياد فاشيم الإسرائيلي، لجزء كتبته آنا، حول مساعدة الطبيب المصري لأسرتها، جاء فيها: الطبيب حلمي جعلني في منزله داخل برلين منذ 10 مارس عام 1942، وحتى انتهاء الحرب، وكان ينقلني في كثير من الأحيان إلى أشخاص أخرين على صلة به في حال اقتراب الخطر منا، وكان يقدمني إلى الجميع بأنني ابنه اخته.. الطبيب حلمي تعامل معنا بقلب رحيم، وسأظل أشكره إلى الأبد على ما فعله معنا“.

وتوفى حلمي في برلين عام 1982.

ووثقت قصة إنقاذ الطبيب المصري للأسرة اليهودية من قبل مخرجة إسرائيلية، في فيلم وثائقي بعنوان ”محمد وآنا.. شجاعة الإنقاذ“، وتم عرضه في عام 2017.

وأحيت إسرائيل، الخميس، ذكرى ضحايا ”الهولوكوست“، وكذلك ضحايا العام الماضي جراء إصابتهم بفيروس كورونا، حيث دوت صافرات الإنذار في كل أنحاء البلاد.