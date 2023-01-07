لندن تستعد لاستضافة اجتماع دولي حول جرائم حرب محتملة في أوكرانيا

وقال راب، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء: "بعد مرور عام تقريبًا على الغزو غير القانوني، يجب على المجتمع الدولي أن يقدم أقوى دعم للمحكمة الجنائية الدولية حتى يمكن محاسبة مجرمي الحرب على الفظائع التي نشهدها".

وأفاد البيان بأن الاجتماع سيسعى إلى زيادة الدعمين المالي والعملي عالميًا للمحكمة الجنائية الدولية، وتنسيق الجهود لضمان أن يكون لديها كل ما تحتاجه لإجراء التحقيقات وملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم.

ونفت روسيا، التي تصف أعمالها في أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة"، استهداف المدنيين وجرائم حرب أخرى.